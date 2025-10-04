« Hommage à Jacques Maillard » salle de l’Atelier de l’Exil au Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier

« Hommage à Jacques Maillard » salle de l'Atelier de l'Exil au Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier samedi 4 octobre 2025.

salle de l’Atelier de l’Exil au Boeuf sur le toit Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura

2025-10-04 14:00:00

2025-10-12 18:00:00

2025-10-04

L’Atelier de l’Exil accueille l’exposition de l’Artotec collection « Hommage à Jacques Maillard ». Présentation de 14 toiles de l’artiste lédonien décédé en 2014. La salle sera ouverte tous les jours de 14h à 18h. Le vernissage aura lieu le 04/10 à 17h30. .

salle de l’Atelier de l’Exil au Boeuf sur le toit Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 13 79 atelier.exil@gmail.com

