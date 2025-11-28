HOMMAGE À JEAN CAMBEROQUE Carcassonne
HOMMAGE À JEAN CAMBEROQUE Carcassonne vendredi 28 novembre 2025.
Plateau de Grazailles Carcassonne Aude
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Séance merci à Charles Camberoque, donateur des archives de l’artiste audois Jean Camberoque.
Jean Camberoque (1917-2001), est un artiste d’origine carcassonnaise. Peintre, graveur, céramiste, sculpteur et illustrateur, proche de Joë Bousquet, il a fréquenté de près les Surréalistes et nombre d’autres artistes. En 2020, ses archives ont été confiées aux Archives départementales de l’Aude par son fils Charles Camberoque. Ces documents exceptionnels permettent ainsi de retracer toute la richesse de sa carrière artistique.
Cette soirée est l’occasion de remercier Charles Camberoque, fils de Jean, d’avoir choisi le Département de l’Aude pour préserver et transmettre l’héritage artistique de son père.
Plateau de Grazailles Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54
English :
A thank you session to Charles Camberoque, who donated the archives of Aude artist Jean Camberoque.
Jean Camberoque (1917-2001) was an artist from Carcassonne. A painter, engraver, ceramist, sculptor and illustrator, he was close to Joë Bousquet, the Surrealists and many other artists. In 2020, his archives were entrusted to the Archives départementales de l’Aude by his son Charles Camberoque. These exceptional documents enable us to retrace the full breadth of his artistic career.
This evening is an opportunity to thank Charles Camberoque, Jean?s son, for choosing the Département de l?Aude to preserve and pass on his father?s artistic legacy.
German :
Dankeschön-Sitzung mit Charles Camberoque, dem Spender des Archivs des Künstlers Jean Camberoque aus dem Audois.
Jean Camberoque (1917-2001) war ein Künstler aus Carcassonne. Er war Maler, Grafiker, Keramiker, Bildhauer und Illustrator, stand Joë Bousquet nahe und verkehrte eng mit den Surrealisten und vielen anderen Künstlern. Im Jahr 2020 wurde sein Archiv von seinem Sohn Charles Camberoque dem Archives départementales de l’Aude anvertraut. Diese außergewöhnlichen Dokumente ermöglichen es, den Reichtum seiner künstlerischen Karriere nachzuvollziehen.
Dieser Abend bietet die Gelegenheit, Charles Camberoque, dem Sohn von Jean, dafür zu danken, dass er das Département de l’Aude ausgewählt hat, um das künstlerische Erbe seines Vaters zu bewahren und weiterzugeben.
Italiano :
Una sessione di ringraziamento per Charles Camberoque, che ha donato gli archivi dell’artista dell’Aude Jean Camberoque.
Jean Camberoque (1917-2001) era un artista di Carcassonne. Pittore, incisore, ceramista, scultore e illustratore, vicino a Joë Bousquet, ha lavorato a stretto contatto con i surrealisti e molti altri artisti. Nel 2020, i suoi archivi sono stati affidati agli Archives départementales de l’Aude dal figlio Charles Camberoque. Questi documenti eccezionali ci permettono di ripercorrere l’intero arco della sua carriera artistica.
Questa serata è l’occasione per ringraziare Charles Camberoque, figlio di Jean, per aver scelto il Dipartimento dell’Aude per conservare e tramandare l’eredità artistica del padre.
Espanol :
Sesión de agradecimiento a Charles Camberoque, donante de los archivos del artista de Aude Jean Camberoque.
Jean Camberoque (1917-2001) fue un artista de Carcasona. Pintor, grabador, ceramista, escultor e ilustrador, muy cercano a Joë Bousquet, también colaboró estrechamente con los surrealistas y otros muchos artistas. En 2020, su hijo Charles Camberoque confió sus archivos a los Archives départementales de l’Aude. Estos documentos excepcionales nos permiten recorrer toda su carrera artística.
Esta velada es la ocasión de agradecer a Charles Camberoque, hijo de Jean, el haber elegido el Departamento del Aude para conservar y transmitir el legado artístico de su padre.
