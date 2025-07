Hommage à Jean-Claude Brialy à Ramatuelle Ramatuelle

Rond-Point de La Roche des Fées Ramatuelle

2025-08-02 18:00:00

2025-08-02

La commune de Ramatuelle, en présence de Jacqueline Franjou, présidente du Festival de Ramatuelle, et de Michel Boujenah, son directeur artistique, rendra un hommage à Jean-Claude Brialy.

Rond-Point de La Roche des Fées Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : Tribute to Jean-Claude Brialy in Ramatuelle

The commune of Ramatuelle, in the presence of Jacqueline Franjou, president of the Ramatuelle Festival, and Michel Boujenah, its artistic director, will pay tribute to Jean-Claude Brialy.

German : Hommage an Jean-Claude Brialy in Ramatuelle

Die Gemeinde Ramatuelle wird in Anwesenheit von Jacqueline Franjou, der Präsidentin des Festival de Ramatuelle, und Michel Boujenah, dem künstlerischen Leiter des Festivals, eine Hommage an Jean-Claude Brialy veranstalten.

Italiano : Omaggio a Jean-Claude Brialy a Ramatuelle

Il comune di Ramatuelle, alla presenza di Jacqueline Franjou, presidente del Festival di Ramatuelle, e di Michel Boujenah, direttore artistico, renderà omaggio a Jean-Claude Brialy.

Espanol : Hommage à Jean-Claude Brialy à Ramatuelle

El municipio de Ramatuelle, en presencia de Jacqueline Franjou, Presidenta del Festival de Ramatuelle, y de Michel Boujenah, su Director Artístico, rendirá homenaje a Jean-Claude Brialy.

