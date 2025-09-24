Hommage à Jean-Claude Demaure Quartier Île de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Besoin de plus d’informations ? Contacter le directeur d’Écopôle : christophe.lachaise@ecopole.org Adulte, En famille, Etudiant, Tout public, Personne en situation de handicap, Senior

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, une cérémonie officielle de dénomination du square Jean-Claude Demaure aura lieu le 24 septembre à 15h30 à la place Viviani (futur square Jean-Claude Demaure) sur l’île de Nantes.Cette cérémonie rendra hommage à l’universitaire, biologiste et naturaliste, militant associatif et le 1er des adjoints à l’environnement de la ville de Nantes de 1989 à 2001, qu’était Jean Claude Demaure.Au programmePlusieurs prises de parole, dont : Johanna Rolland : Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole,Denis Clavreul : membre fondateur et ancien président d’Écopôle. Acte mémoriel avec des enfants, dévoilement de la plaque avec prise de photos…Cette cérémonie est organisée en présence de la famille de Jean-Claude Demaure, dont Odile, son épouse et Elisabeth, sa fille.

