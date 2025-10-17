Hommage à Jean-Michel Folon Place de l’église Saint-Paul-de-Vence

Hommage à Jean-Michel Folon Place de l’église Saint-Paul-de-Vence vendredi 17 octobre 2025.

Hommage à Jean-Michel Folon

Place de l’église Chapelle Folon Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-17

À l’occasion des 20 ans de la disparition de Jean-Michel Folon, Saint-Paul de Vence rend hommage à cet artiste emblématique.

.

Place de l’église Chapelle Folon Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

To mark the 20th anniversary of Jean-Michel Folon?s death, Saint-Paul de Vence pays tribute to this emblematic artist.

German :

Anlässlich des 20. Jahrestages des Todes von Jean-Michel Folon ehrt Saint-Paul de Vence diesen emblematischen Künstler.

Italiano :

In occasione del 20° anniversario della morte di Jean-Michel Folon, Saint-Paul de Vence rende omaggio a questo artista iconico.

Espanol :

Con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de Jean-Michel Folon, Saint-Paul de Vence rinde homenaje a este artista emblemático.

L’événement Hommage à Jean-Michel Folon Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence