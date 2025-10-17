Hommage à Jean-Michel Folon Place de l’église Saint-Paul-de-Vence
Hommage à Jean-Michel Folon Place de l’église Saint-Paul-de-Vence vendredi 17 octobre 2025.
Hommage à Jean-Michel Folon
Place de l’église Chapelle Folon Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-17
À l’occasion des 20 ans de la disparition de Jean-Michel Folon, Saint-Paul de Vence rend hommage à cet artiste emblématique.
Place de l’église Chapelle Folon Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
To mark the 20th anniversary of Jean-Michel Folon?s death, Saint-Paul de Vence pays tribute to this emblematic artist.
German :
Anlässlich des 20. Jahrestages des Todes von Jean-Michel Folon ehrt Saint-Paul de Vence diesen emblematischen Künstler.
Italiano :
In occasione del 20° anniversario della morte di Jean-Michel Folon, Saint-Paul de Vence rende omaggio a questo artista iconico.
Espanol :
Con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de Jean-Michel Folon, Saint-Paul de Vence rinde homenaje a este artista emblemático.
