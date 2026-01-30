Hommage à Jean Roux Autour de la culture Occitane et des Troubadours Médiathèque Ribérac
Hommage à Jean Roux Autour de la culture Occitane et des Troubadours Médiathèque Ribérac mardi 3 février 2026.
Hommage à Jean Roux Autour de la culture Occitane et des Troubadours
Médiathèque 13 place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-07
Du mardi 3 au samedi 7 février, Ribérac vibre au rythme de la culture occitane à l’occasion de l’Hommage à Jean Roux, un événement culturel et festif immanquable rassemblant petits et grands autour d’une programmation riche, variée et conviviale.
Au programme
– Cinéma en version occitane avec la projection d’Astérix Le Domaine des Dieux
– Lectures et ateliers ludiques, comme des séances de Kamishibaï en occitan ou des ateliers d’enluminures proposés par les Archives Départementales.
– Moments de convivialité, notamment le Café Oc pour échanger autour de la culture locale.
– Concerts et musiques traditionnelles pour vibrer au son des rythmes occitans lors d’une soirée After wok.
– Expositions variées autour de thèmes tels que Périgord, terre des troubadours ou l’histoire de la médiathèque.
– Conférences et ateliers tout public. .
Médiathèque 13 place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
