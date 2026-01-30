Hommage à Jean Roux Autour de la culture Occitane et des Troubadours Médiathèque Ribérac

Hommage à Jean Roux Autour de la culture Occitane et des Troubadours

Médiathèque 13 place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-03

Du mardi 3 au samedi 7 février, Ribérac vibre au rythme de la culture occitane à l’occasion de l’Hommage à Jean Roux, un événement culturel et festif immanquable rassemblant petits et grands autour d’une programmation riche, variée et conviviale.

Au programme

– Cinéma en version occitane avec la projection d’Astérix Le Domaine des Dieux

– Lectures et ateliers ludiques, comme des séances de Kamishibaï en occitan ou des ateliers d’enluminures proposés par les Archives Départementales.

– Moments de convivialité, notamment le Café Oc pour échanger autour de la culture locale.

– Concerts et musiques traditionnelles pour vibrer au son des rythmes occitans lors d’une soirée After wok.

– Expositions variées autour de thèmes tels que Périgord, terre des troubadours ou l’histoire de la médiathèque.

– Conférences et ateliers tout public. .

Médiathèque 13 place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hommage à Jean Roux Autour de la culture Occitane et des Troubadours

L’événement Hommage à Jean Roux Autour de la culture Occitane et des Troubadours Ribérac a été mis à jour le 2026-01-27 par Val de Dronne