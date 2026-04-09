Hommage à John Dowland – 400 ans de musiques Elisabethaines Mairie du 9ème arrondissement – Salle du Conseil Paris

À l’occasion du 400e anniversaire de la disparition de John DOWLAND (1563–1626), figure emblématique de la musique élisabéthaine, le département de musique ancienne du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger, sous la direction de Carola Grinberg vous invite à un concert dédiée à l’univers raffiné et mélancolique de ce maître du luth et de la musique vocale.

Dowland, poète des cordes et des âmes, a su tisser des liens subtils entre les voix humaines, les consorts de violes et les « broken consorts », ces ensembles chambristes aux timbres contrastés. Sa musique, empreinte de délicatesse et de profondeur, continue de toucher les cœurs quatre siècles plus tard.

Ce concert réunira les élèves de la classe de luth de Carola Grinberg, en partenariat avec le CMA 14 et l’atelier de musique ancienne dirigé par Edwige Parat au CRR, pour une exploration sensible et vivante du répertoire de Dowland.

Au programme : airs pour voix et luth, pièces instrumentales pour consort, et extraits de ses célèbres Lachrimae.

Le Conservatoire rend hommage à John Dowland à l’occasion du 400ᵉ anniversaire de sa disparition, en proposant une soirée consacrée à son œuvre vocale et instrumentale. Ce concert réunira élèves et enseignants autour d’un répertoire emblématique de la musique élisabéthaine, mettant en lumière la finesse, la mélancolie et la richesse expressive du compositeur.

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00

Mairie du 9ème arrondissement – Salle du Conseil 6, rue Drouot 75009 Paris



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