Hommage à Johnny Hallyday à Gorron Parc d’activité Les Besnardières Gorron
Parc d’activité Les Besnardières Espace Colmont Gorron Mayenne
Tarif : 29 – 29 – EUR
Début : 2026-04-09 20:30:00
Concert exceptionnel en hommage à Johnny Hallyday !
HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY
Rendez-vous le 09 avril à 20h30, à l’Espace Colmont de Gorron
pour un spectacle exceptionnel à ne pas manquer, avec tous les plus grands tubes et succès de Johnny Hallyday !
Interprété par Pierre Benvenuti, le successeur de Garou dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris
et accompagné à la guitare par Norbert Krief, guitariste emblématique de Johnny Hallyday et fondateur du groupe mythique Trust.
Nombre de places limité
Offrez ou offrez-vous un pur moment de rock puissant et authentique ! .
Parc d’activité Les Besnardières Espace Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire
English :
Exceptional concert in tribute to Johnny Hallyday!
