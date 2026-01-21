Hommage à Johnny Hallyday à Gorron Parc d’activité Les Besnardières Gorron

Hommage à Johnny Hallyday à Gorron

Parc d’activité Les Besnardières Espace Colmont Gorron Mayenne

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Concert exceptionnel en hommage à Johnny Hallyday !

HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY

Rendez-vous le 09 avril à 20h30, à l’Espace Colmont de Gorron

pour un spectacle exceptionnel à ne pas manquer, avec tous les plus grands tubes et succès de Johnny Hallyday !

Interprété par Pierre Benvenuti, le successeur de Garou dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris

et accompagné à la guitare par Norbert Krief, guitariste emblématique de Johnny Hallyday et fondateur du groupe mythique Trust.

Nombre de places limité

Offrez ou offrez-vous un pur moment de rock puissant et authentique ! .

Parc d’activité Les Besnardières Espace Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire

English :

Exceptional concert in tribute to Johnny Hallyday!

L’événement Hommage à Johnny Hallyday à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-01-21 par Bocage Mayennais Tourisme