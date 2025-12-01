Hommage à Johnny Hallyday par les Frères Jarry Salle des Concerts Le Mans

Hommage à Johnny Hallyday par les Frères Jarry

Salle des Concerts 52 rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

HOMMAGE A JOHNNY HALLYDAY Damien Jarry Thomas Jarry L’idole des jeunes comme jamais vous ne l’aurez entendu ! Un hommage inédit et personnel Johnny Hallyday, piano-violoncelle.

Tel un Requiem pour un fou, Damien et Thomas Jarry, frères à Sang pour sang, ont l’Envie de rendre hommage à l’idole des jeunes.

O Marie, Laura, Gabrielle et vous toutes et tous qui ont Quelque chose de Tennessee, venez replonger dans vos Souvenirs, souvenirs…

Noir c’est noir, Johnny le Rock’n roll man nous a quittés… Mais au son du violoncelle et du piano, les Frères Jarry proposent un surprenant Voyage au pays des vivants ressusciter Johnny, mi diable mi dieu, pour Allumer le feu ! Un concert de surprises, de fougue, d’humour et de passion pour toutes les générations.

La force, l’expressivité des instruments et le talent absolu des frères Jarry enchantent ! (La Haute Provence .

Salle des Concerts 52 rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr

English :

HOMMAGE TO JOHNNY HALLYDAY Damien Jarry Thomas Jarry The idol of the young as you’ve never heard him before! An original and personal tribute: Johnny Hallyday, piano-cello.

German :

HOMMAGE A JOHNNY HALLYDAY Damien Jarry Thomas Jarry Das Idol der Jungen , wie Sie es noch nie gehört haben! Eine neue und persönliche Hommage: Johnny Hallyday, Piano und Cello.

Italiano :

OMAGGIO A JOHNNY HALLYDAY Damien Jarry Thomas Jarry L’idolo dei giovani come non l’avete mai sentito prima! Un omaggio originale e personale: Johnny Hallyday, pianoforte e violoncello.

Espanol :

HOMENAJE A JOHNNY HALLYDAY Damien Jarry Thomas Jarry ¡El ídolo de los jóvenes como nunca lo habías oído! Un homenaje original y personal: Johnny Hallyday, piano-celo.

