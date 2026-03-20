Hommage à Johnny Hallyday Vitrac
Hommage à Johnny Hallyday Vitrac samedi 11 avril 2026.
Hommage à Johnny Hallyday
Salle des Fêtes de Bastié Vitrac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Rendez-vous le 11 Avril, salle des fêtes de Vitrac pour un hommage à Johnny Hallyday !
Soirée organisée par les amis de Vitrac.
Animé par Serge.
Sur réservation .
Salle des Fêtes de Bastié Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 76 39 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hommage à Johnny Hallyday
L’événement Hommage à Johnny Hallyday Vitrac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir