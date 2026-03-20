Hommage à Johnny Hallyday

Salle des Fêtes de Bastié Vitrac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Rendez-vous le 11 Avril, salle des fêtes de Vitrac pour un hommage à Johnny Hallyday !

Soirée organisée par les amis de Vitrac.

Animé par Serge.

Sur réservation .

Salle des Fêtes de Bastié Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 76 39 36

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English : Hommage à Johnny Hallyday

L’événement Hommage à Johnny Hallyday Vitrac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir