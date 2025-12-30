Hommage à Jonh Coltrane Isaiah Collier Grand Théâtre Brest

Hommage à Jonh Coltrane Isaiah Collier

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2026-02-09 20:30:00

fin : 2026-02-09 21:50:00

2026-02-09

En 2026, l’immense jazzman John Coltrane aurait eu 100 ans. Le saxophoniste et compositeur éternel, a révolutionné le jazz avec son jeu incandescent et ses explorations harmoniques. De ses débuts avec Miles Davis jusqu’à ses œuvres les plus mystiques comme A Love Supreme, il a repoussé les limites de l’improvisation, laissant une empreinte indélébile sur la musique. Pour saluer cet artiste illustre, Isaiah, qui incarne le renouveau du jazz de Chicago, disciple de l’AACM*, sort un quadruple album et orchestre un concert unique, dont l’audace rend grâce au génie du maître. Isaiah Collier s’en porte, sans conteste, digne héritier !

* Association for the Advancement of Creative Musicians

Informations pratiques

Durée 1h20.

A partir de 6 ans.

Réservation recommandée. .

+33 2 98 33 95 00

