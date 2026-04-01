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Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence Place de la Victoire Clermont-Ferrand

Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence Place de la Victoire Clermont-Ferrand vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Place de la Victoire

Adresse : Maison du tourisme

Ville : 63000 Clermont-Ferrand

Département : Puy-de-Dôme

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Clermont-Ferrand

Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence

Place de la Victoire Maison du tourisme Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24 17:30:00

Date(s) :
2026-04-24

Le titre de cette conférence, qui semble pourtant si banal, contient déjà sa thématique, car György Kurtág, qui a fêté ses 100 ans le 19 février, est un homme qui aime les hommages.
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Place de la Victoire Maison du tourisme Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   info@musdem.fr

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English :

The title of this conference, which seems so banal, already contains its theme, for György Kurtág, who celebrated his 100th birthday on February 19, is a man who loves tributes.

L’événement Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-07 par Clermont Auvergne Volcans

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