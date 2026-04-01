Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence Place de la Victoire Clermont-Ferrand
Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence Place de la Victoire Clermont-Ferrand vendredi 24 avril 2026.
Clermont-Ferrand
Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence
Place de la Victoire Maison du tourisme Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24 17:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Le titre de cette conférence, qui semble pourtant si banal, contient déjà sa thématique, car György Kurtág, qui a fêté ses 100 ans le 19 février, est un homme qui aime les hommages.
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Place de la Victoire Maison du tourisme Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
The title of this conference, which seems so banal, already contains its theme, for György Kurtág, who celebrated his 100th birthday on February 19, is a man who loves tributes.
L’événement Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-07 par Clermont Auvergne Volcans
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