Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence Place de la Victoire Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence

Place de la Victoire Maison du tourisme Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:00:00

fin : 2026-04-24 17:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Le titre de cette conférence, qui semble pourtant si banal, contient déjà sa thématique, car György Kurtág, qui a fêté ses 100 ans le 19 février, est un homme qui aime les hommages.

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Place de la Victoire Maison du tourisme Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

The title of this conference, which seems so banal, already contains its theme, for György Kurtág, who celebrated his 100th birthday on February 19, is a man who loves tributes.

L’événement Hommage à Kurtág, Mikel Urquiza | Conférence Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-07 par Clermont Auvergne Volcans