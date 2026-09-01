Hommage à la Chanson Française : Amaury Vassilli Eglise Saint Georges Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Port-Jérôme-sur-Seine

Hommage à la Chanson Française : Amaury Vassilli

Eglise Saint Georges 26 Avenue Anatole France Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

✨ AMAURY VASSILI – HOMMAGE À LA CHANSON FRANÇAISE

Un nouveau spectacle pour un voyage intime au cœur de la variété française ! ❤️

De Johnny Hallyday à Charles Aznavour, de Céline Dion à Florent Pagny, retrouvez les plus grandes chansons dans un écrin exceptionnel : l’église Saint-Georges. ⛪✨

️ Réservations obligatoires auprès des points de vente habituels : Fnac, Auchan, Carrefour, Intermarché, Cultura et E.Leclerc.

Toutes les dates de la tournée sur : samuelducros.com

Un moment d’émotion à ne pas manquer ! .

Eglise Saint Georges 26 Avenue Anatole France Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Seine-Maritime Normandie +33 6 81 84 91 49

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English : Hommage à la Chanson Française : Amaury Vassilli

L’événement Hommage à la Chanson Française : Amaury Vassilli Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme