Hommage à la violoniste Hélène Jourdan Morhange, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Hommage à la violoniste Hélène Jourdan Morhange 28 et 29 mars Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T11:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:59+01:00

Fin : 2026-03-29T00:00:00+01:00 – 2026-03-29T12:00:00+02:00

L’association Ponticello présente « Colette, Ravel et Moune » en hommage à la violoniste Hélène Jourdan Morhange.Trois spectacles en deux jours.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/hommage-la-violoniste-helene-jourdan-morhange »}]

L’association Ponticello présente « Colette, Ravel et Moune » en hommage à la violoniste Hélène Jourdan Morhange.Trois spectacles en deux jours.

© Prostooleh de Freepik