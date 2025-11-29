Hommage à l’éditeur François Ruy-Vidal

L’éditeur François Ruy-Vidal nous a quittés le 8 septembre 2025.

On retient surtout l’aventure avant-gardiste (expression qu’il détestait) qu’il a menée aux côtés d’Harlin Quist. Mais son parcours l’a également conduit au sein de Grasset Jeunesse, qu’il a fondé en 1973, de Jean-Pierre Delarge, et des éditions de l’Amitié. Cet hommage sera rendu dans le cadre du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, avec les témoignages d’éditeurs l’ayant côtoyé ou poursuivi son travail -dans le bouillonnement des années 1970 ou plus tard- ainsi que du monde de la recherche. ll sera illustré de quelques pièces emblématiques de ses archives professionnelles, conservées au fonds patrimonial Heure Joyeuse.

Avec les éditeurs Christian Bruel, Thierry Magnier, Valéria Vanguelov (Grasset), et Loïc Boyer, chercheur, aux côtés de Viviane Ezratty, conservatrice générale honoraire à l’Heure Joyeuse et à la médiathèque Françoise Sagan, et Hélène Valotteau, conservatrice en chef, médiathèque Françoise Sagan-Fonds patrimonial Heure Joyeuse (Paris 10e).

« II n’y a pas d’arts pour enfants, il y a

l’Art.

Il n’y a pas de graphisme pour enfants, il y a le graphisme.

Il n’y a

pas de couleurs pour enfants, il y a les couleurs.

Il n’y a pas de littérature

pour enfants, il y a la Littérature (…)

En partant de ces quatre principes, on

peut dire qu’un livre pour enfants est un bon livre quand il est un bon livre

pour tout le monde » François Ruy-Vidal,

Le samedi 29 novembre 2025

de 10h45 à 11h30

gratuit sous condition

L’accès au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil est souis à accréditation ou billetterie préalable obligatoire (même en cas de gratuité pour les professionnels du livre, de l’enseignement et de l’enfance). Sur le forum, la rencontre a lieu au Forum interprofessionnel – 2 · Niv. 1

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T11:45:00+01:00

fin : 2025-11-29T12:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T10:45:00+02:00_2025-11-29T11:30:00+02:00



https://slpj.fr/salon/programme/ bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr SLPJ, Paris Montreuil Expo, 128 rue de Paris à Montreuil SLPJ, Paris Montreuil Expo, 128 rue de Paris à Montreuil