Hommage à Louis ARMSTRONG Salle Georges DUBY Éguilles

Jean DIONISI, Entouré de ses 6 compères, il fera revivre les formations de Louis Armstrong, avec toujours la même fougue.

Pour la sixième année, le Rotary Club d’Aix en Provence-Eguilles-Ventabren vous propose un concert de JAZZ avec le SEXTET de Jean DIONISI dont les bénéfices seront reversés à l’I.P.C. ( Institut Paoli Calmette) destinés A LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER.



https://bit.ly/ARMSTRONG2025



Jean DIONISI est l’un des plus grands spécialistes autant de la musique de Louis ARMSTRONG que de son histoire.



Au-delà de la soirée très agréable que nous vous souhaitons de passer en notre compagnie, vous nous permettez d’apporter une aide financière A LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER.



Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, ainsi que vos amis, si vous voulez bien partager ce message.



A très bientôt

Michèle DALLA-CIA Présidente 2025/2026 d

u Rotary Club d’Aix en Provence-Eguilles-Ventabren .

Salle Georges DUBY 60 avenue Paul Magallon Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Jean DIONISI, surrounded by his 6 friends, will bring Louis Armstrong’s bands back to life, with the same enthusiasm.

German :

Jean DIONISI, Umgeben von seinen 6 Mitstreitern wird er die Formationen von Louis Armstrong wieder aufleben lassen, immer mit dem gleichen Elan.

Italiano :

Jean DIONISI, circondato dai suoi 6 amici, farà rivivere le band di Louis Armstrong con lo stesso entusiasmo.

Espanol :

Jean DIONISI, rodeado de sus 6 amigos, revivirá con el mismo entusiasmo las bandas de Louis Armstrong.

