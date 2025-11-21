Hommage à Louise Farrenc Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Hommage à Louise Farrenc Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS vendredi 21 novembre 2025.

Louise Farrenc, l’une des rares compositrices du XIXe siècle à avoir abordé l’écriture pour orchestre.

Avec l’ensemble Pluralis,

Mise en regard de sa Troisième Symphonie, avec le Troisième concerto pour piano de Beethoven.

Direction : Mohamed Barouni, ancien élève (direction d’orchestre) du conservatoire du 17e arrondissement

Orchestre et chœur d’étudiants œuvrant pour le mélange des arts et des styles

En 2025 nous fêtons les 150 ans de la disparition de Louise Farrenc ! L’occasion de rendre hommage à cette grande figure de l’émancipation des compositrices.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

entrée libre

ouverture des portes à partir de 19h15

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-21T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-21T19:30:00+02:00_2025-11-21T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS

https://www.ensemblepluralis.fr/concerts