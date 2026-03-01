Hommage à Marguerite Duras (1914 1996) Maison du Jeu de Paume Neauphle-le-Château

Hommage à Marguerite Duras (1914 1996)

Maison du Jeu de Paume 7 rue du Jeu de Paume Neauphle-le-Château Yvelines

Début : 2026-03-19 14:00:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Pendant trois jours, à la Maison du Jeu de Paume, le Syndicat d’Initiative de Neauphle-le-Château vous invite à explorer son univers autour des notions de ruines, temps et mémoire photographies, peintures, conférence, concert et lecture.

Maison du Jeu de Paume 7 rue du Jeu de Paume Neauphle-le-Château 78640 Yvelines Île-de-France +33 6 58 13 61 31 f.cargemel@outlook.fr

English :

For three days, at the Maison du Jeu de Paume, the Syndicat d?Initiative de Neauphle-le-Château invites you to explore its world of ruins, time and memory: photography, paintings, lectures, concerts and readings.

