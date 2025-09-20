Hommage à Marie-Claude Vaillant-Couturier Musée de la Résistance Nationale Champigny-sur-Marne

Hommage à Marie-Claude Vaillant-Couturier Musée de la Résistance Nationale Champigny-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

Hommage à Marie-Claude Vaillant-Couturier 20 et 21 septembre Musée de la Résistance Nationale Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre 2025, le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne ouvre gratuitement ses portes pour un week-end de (re)découverte historique et de mémoire vivante. Temps fort de ces journées : un hommage à Marie-Claude Vaillant-Couturier, figure majeure de la Résistance et témoin-clé de la libération des camps et des procès de Nuremberg.

Au programme durant ces deux jours :

• 15h : visite guidée des collections permanentes du musée

• 16h30 : présentation du parcours de Marie-Claude Vaillant Couturier à travers des documents d’archives exceptionnels retraçant ses témoignages de la libération des camps et du procès de Nuremberg

Musée de la Résistance Nationale 40 Quai Victor Hugo, 94500 Champigny-sur-Marne, France

