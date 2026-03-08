HOMMAGE À MAURICE CHEVALIER Béziers

HOMMAGE À MAURICE CHEVALIER

En 2026, le Théâtre des Variétés de Béziers rend hommage à Maurice Chevalier avec Candice Paris et l’orchestre, revisitant ses plus grands succès.

Vous n’avez rien vu si vous n’avez pas vu Maurice Chevalier sur scène… disait-on à l’époque. En 2026, le Théâtre des Variétés de Béziers lui rend hommage avec un concert exceptionnel qui revisite son répertoire emblématique.

Ce spectacle musical met en lumière l’esprit et la légèreté de Maurice Chevalier à travers une quinzaine de ses titres les plus célèbres, interprétés par la chanteuse Candice Paris, accompagnée d’un ensemble instrumental de l’Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée.

Payant Réservation obligatoire.

Nous invitons les personnes à mobilité réduite, ainsi que leur accompagnant éventuel, à nous contacter directement afin que nous puissions les accueillir dans les meilleures conditions. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie

In 2026, the Théâtre des Variétés in Béziers pays tribute to Maurice Chevalier with Candice Paris and the orchestra, revisiting his greatest hits.

