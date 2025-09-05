HOMMAGE À MAURICE CHEVALIER Béziers

jeudi 9 avril 2026

HOMMAGE À MAURICE CHEVALIER

9 Rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

En 2026, le Théâtre des Variétés de Béziers rend hommage à Maurice Chevalier avec Candice Paris et l’orchestre, revisitant ses plus grands succès.

Vous n’avez rien vu si vous n’avez pas vu Maurice Chevalier sur scène… disait-on à l’époque. En 2026, le Théâtre des Variétés de Béziers lui rend hommage avec un concert exceptionnel qui revisite son répertoire emblématique.

Ce spectacle musical met en lumière l’esprit et la légèreté de Maurice Chevalier à travers une quinzaine de ses titres les plus célèbres, interprétés par la chanteuse Candice Paris, accompagnée d’un ensemble instrumental de l’Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée.

Payant Réservation obligatoire.

Nous invitons les personnes à mobilité réduite, ainsi que leur accompagnant éventuel, à nous contacter directement afin que nous puissions les accueillir dans les meilleures conditions. .

9 Rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 81 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

In 2026, the Théâtre des Variétés in Béziers pays tribute to Maurice Chevalier with Candice Paris and the orchestra, revisiting his greatest hits.

German :

Im Jahr 2026 ehrt das Théâtre des Variétés in Béziers Maurice Chevalier mit Candice Paris und dem Orchester, indem es seine größten Hits neu interpretiert.

Italiano :

Nel 2026, il Théâtre des Variétés di Béziers rende omaggio a Maurice Chevalier con Candice Paris e l’orchestra, rivisitando i suoi più grandi successi.

Espanol :

En 2026, el Théâtre des Variétés de Béziers rinde homenaje a Maurice Chevalier con Candice Paris y la orquesta, repasando sus grandes éxitos.

