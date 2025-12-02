Hommage à Maurice Ravel Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Maurice Ravel, le Conservatoire rend hommage à l’un des plus grands maîtres de la musique française à travers un concert exceptionnel réunissant les professeurs du conservatoire.

Au programme : le Trio pour piano, violon et violoncelle, œuvre emblématique du raffinement ravélien, interprété par Emmanuel Coppey, Frédéric Lubiatto et Yumeto Suenaga. Ce chef-d’œuvre, à la fois lumineux et poignant, témoigne de la richesse harmonique et de l’inventivité rythmique du compositeur. En complément, des pièces pour piano à quatre mains et la Sonate pour violon et piano, avec Marie-Laure Boulanger et Yumeto Suenaga, viendront illustrer d’autres facettes de l’univers ravélien : son goût pour les couleurs, les contrastes, et les formes épurées.

Pour mieux entrer dans l’univers de Ravel, une présentation du compositeur sera proposée en amont du concert, accompagnée d’extraits commentés du programme. Une occasion unique de découvrir les secrets de son écriture, ses influences, et son héritage musical.

Le mardi 02 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS