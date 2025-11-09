« Hommage à Michel Berger ». Concert caritatif Les Saulnières Le Mans
« Hommage à Michel Berger ». Concert caritatif
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Les Restos du Coeur et L’Atelier chanson de Quai de Scène rendent Hommage à Michel Berger.
Les plus grands succès de son répertoire, ou qu’il a offerts à d’autres artistes, seront interprétés par un vingtaine de chanteurs et musiciens.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association des Restos du Cœur de la Sarthe. .
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 82 16 14 ad72.secretariat@restoducoeur.org
English :
« Tribute to Michel Berger. Charity concert
German :
« Hommage an Michel Berger » . Benefiz-Konzert
Italiano :
« Omaggio a Michel Berger ». Concerto di beneficenza
Espanol :
« Homenaje a Michel Berger. Concierto benéfico
