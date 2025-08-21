Hommage à Michel Berger Ton Piano Danse Toujours Salle Capranie Ondres

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-01-30

Jean Marc Sauvagnargues nous fait découvrir ou redécouvrir l’oeuvre de son idole absolue Michel Berger, monument de la chanson qui nous a quitté il y a déjà presque 30ans. Après avoir réalisé un album « Ton piano danse toujours », Jean-Marc propose un concert en tournée, en solo.

Il joue au piano et chante les chansons de BERGER et, à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, ou l’on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi où l’on fait connaissance avec l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française. Un moment unique, intemporel pour replonger dans l’univers musical de Michel Berger.

Rendez-vous à 2030. Place assise non numérotée. Durée: 2 heures.

Billetterie au Point Com, office de tourisme et tiers-lieu à Ondres (au guichet et en ligne). .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine

