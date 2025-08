HOMMAGE A MICHEL GALABRU AVENE Avène

Quai des tanneries Avène Hérault

Hommage à Michel Galabru.

15 AOUT:

17h Prise de parole de la famille. Puis Projection du film « Le gendarme à St Tropez ». 21h Projection du film « l’été meurtrier ».

16 AOUT:

Hommage à Michel Galabru. 17h projection du film « Papy fait de la résistance » et à 21h projection du films « le juge et l’assassin ».

Entrée libre. Ouvert à tous et toutes. RDV salle polyvalente d’Avène

Quai des tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 25

English :

Tribute to Michel Galabru.

aUGUST 15:

5 p.m. Address by the family. Then screening of the film « Le gendarme à St Tropez ». 9pm Screening of the film « L’été meurtrier ».

aUGUST 16:

Tribute to Michel Galabru. 5pm screening of « Papy fait de la résistance » and 9pm screening of « Le juge et l’assassin ».

Free admission. Open to all. RDV Avène multi-purpose hall

German :

Hommage an Michel Galabru.

15. AUGUST:

17 Uhr Ansprache der Familie. Anschließend Vorführung des Films « Der Gendarm in St. Tropez ». 21.00 Uhr Vorführung des Films « L’été meurtrier » (Der mörderische Sommer).

16. AUGUST:

Hommage an Michel Galabru. 17 Uhr Vorführung des Films « Opa macht Widerstand » und um 21 Uhr Vorführung des Films « Der Richter und der Mörder ».

Der Eintritt ist frei. Offen für alle und jeden. RDV Mehrzweckhalle von Avène

Italiano :

Omaggio a Michel Galabru.

15 AGOSTO:

ore 17:00 Discorso della famiglia. A seguire proiezione del film « Le gendarme à St Tropez ». ore 21:00 Proiezione del film « L’été meurtrier ».

16 AGOSTO:

Omaggio a Michel Galabru. alle 17.00 proiezione del film « Papy fait de la résistance » e alle 21.00 proiezione del film « Le juge et l’assassin ».

Ingresso libero. Aperto a tutti. Sala polivalente RDV Avène

Espanol :

Homenaje a Michel Galabru.

15 DE AGOSTO:

17.00 h Discurso de la familia. A continuación, proyección de la película « Le gendarme à St Tropez ». 21.00 h Proyección de la película « L’été meurtrier ».

16 DE AGOSTO:

Homenaje a Michel Galabru. a las 17.00 h proyección de la película « Papy fait de la résistance » y a las 21.00 h proyección de la película « Le juge et l’assassin ».

Entrada gratuita. Abierto a todos. Sala polivalente RDV Avène

