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Hommage à Michel Grosclaude, figure de la langue et du patrimoine béarnais, Salle des fêtes, Sauvelade

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Sauvelade

Hommage à Michel Grosclaude, figure de la langue et du patrimoine béarnais, Salle des fêtes, Sauvelade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Camin de Gaston Lô Crotzat, 64150 Sauvelade
Ville
64150 Sauvelade
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit.

Hommage à Michel Grosclaude, figure de la langue et du patrimoine béarnais Samedi 19 septembre, 14h00 Salle des fêtes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La commune de Sauvelade rend hommage à Michel Grosclaude (1926-2002), linguiste, historien et grand défenseur de la langue occitane. Installé à Sauvelade pendant plus de quarante ans, il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés au Béarn et à l’histoire de l’abbaye de Sauvelade. Son œuvre a largement contribué à la préservation et à la transmission du patrimoine, de la langue et de la culture béarnaises.
À 14h, une projection retracera l’histoire de Sauvelade à travers une vidéo. À 17h, une plaque commémorative sera inaugurée en mémoire de Michel Grosclaude, en présence de la commune et de l’association Silva Lata.

Salle des fêtes Camin de Gaston Lô Crotzat, 64150 Sauvelade Sauvelade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
14h : Hommage à Michel GROSCLAUDE avec projection d’une vidéo sur l’histoire de Sauvelade.

©OT CDB

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