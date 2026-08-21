Hommage à Michel Grosclaude, figure de la langue et du patrimoine béarnais, Salle des fêtes, Sauvelade

Informations pratiques

Hommage à Michel Grosclaude, figure de la langue et du patrimoine béarnais Samedi 19 septembre, 14h00 Salle des fêtes Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La commune de Sauvelade rend hommage à Michel Grosclaude (1926-2002), linguiste, historien et grand défenseur de la langue occitane. Installé à Sauvelade pendant plus de quarante ans, il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés au Béarn et à l’histoire de l’abbaye de Sauvelade. Son œuvre a largement contribué à la préservation et à la transmission du patrimoine, de la langue et de la culture béarnaises.

À 14h, une projection retracera l’histoire de Sauvelade à travers une vidéo. À 17h, une plaque commémorative sera inaugurée en mémoire de Michel Grosclaude, en présence de la commune et de l’association Silva Lata.

Salle des fêtes Camin de Gaston Lô Crotzat, 64150 Sauvelade Sauvelade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

14h : Hommage à Michel GROSCLAUDE avec projection d’une vidéo sur l’histoire de Sauvelade.

©OT CDB