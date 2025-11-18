Hommage à Michel Legrand Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 17 décembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

un concert jazz pour plonger dans la musique de Michel Legrand.

Premier trompette de Michel Legrand pendant 29 ans, Claude Egea rencontre Gaël Horellou en 2021 sur la scène du festival des cuivres du Monastier. Ensemble, ils proposent de découvrir la musique de ce grand compositeur dans une formation au sommet du swing et du lyrisme.

Avec Claude Egea : trompette, Gaël Horellou : sax alto, Étienne Déconfin : piano, Thibaud Soulas : contrebasse et Antoine Paganotti : batterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T13:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine