Hommage à Miles Davis : Big Band du conservatoire Le Bal Blomet Paris vendredi 17 octobre 2025.

Dans le cadre du festival des 1001 nuits du jazz

Étudiant·es du Big band de jazz

Marc Buronfosse, contrebasse et coordination

Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz et conférencier

Johan Farjot, pianiste et chef d’orchestre

Le département jazz fête le 100e anniversaire de la naissance de Miles Davis (1926-1991), compositeur et trompettiste américain de renom.

Le vendredi 17 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

Public jeunes et adultes.

Le Bal Blomet 33 rue Blomet 75015 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis