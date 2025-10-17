Hommage à Miles Davis : Big Band du conservatoire Le Bal Blomet Paris
Hommage à Miles Davis : Big Band du conservatoire Le Bal Blomet Paris vendredi 17 octobre 2025.
Dans le cadre du festival des 1001 nuits du jazz
Étudiant·es du Big band de jazz
Marc Buronfosse, contrebasse et coordination
Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz et conférencier
Johan Farjot, pianiste et chef d’orchestre
Le département jazz fête le 100e anniversaire de la naissance de Miles Davis (1926-1991), compositeur et trompettiste américain de renom.
Le vendredi 17 octobre 2025
de 20h00 à 22h00
payant
Public jeunes et adultes.
Le Bal Blomet 33 rue Blomet 75015 Paris
