Hommage à miles Davis par 6 miles Site verrier de Meisenthal Meisenthal
Hommage à miles Davis par 6 miles Site verrier de Meisenthal Meisenthal samedi 4 avril 2026.
Hommage à miles Davis par 6 miles
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04 23:00:00
Date(s) :
2026-04-04
À l’occasion du week-end de ré-ouverture du site et pour le 100ème anniversaire de la naissance de Miles Davis, 6 Miles reprend les morceaux de Kind Of Blue, album iconique du trompettiste. Le groupe reprendra également d’autres compositions de Miles de cette période emblématique du jazz, où il a entre autres côtoyé et fait émerger John Coltrane et Bill Evans.
Sextet composé de musiciens prometteurs de la nouvelle génération et d’un trio historique de Strasbourg !
Ludovic Pfaff Trompette
Matthieu Genelot Saxophone Alto
Bastien Griat Saxophone Ténor
Erwin Siffer Piano
Jérôme Fohrer Contrebasse
Francesco Rees BatterieTout public
10 .
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91
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English :
To mark the site?s reopening weekend and the 100th anniversary of Miles Davis? birth, 6 Miles will be covering tracks from the trumpeter?s iconic album Kind Of Blue. The group will also cover other Miles compositions from this emblematic period of jazz, when he rubbed shoulders with John Coltrane and Bill Evans, among others.
Sextet made up of promising musicians from the new generation and a historic Strasbourg trio!
Ludovic Pfaff ? Trumpet
Matthieu Genelot ? Alto saxophone
Bastien Griat Saxophone ? Tenor
Erwin Siffer ? Piano
Jérôme Fohrer ? Double bass
Francesco Rees ? Drums
L’événement Hommage à miles Davis par 6 miles Meisenthal a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DU PAYS DE BITCHE
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