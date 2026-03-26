Hommage à miles Davis par 6 miles Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Hommage à miles Davis par 6 miles

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04 23:00:00

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion du week-end de ré-ouverture du site et pour le 100ème anniversaire de la naissance de Miles Davis, 6 Miles reprend les morceaux de Kind Of Blue, album iconique du trompettiste. Le groupe reprendra également d’autres compositions de Miles de cette période emblématique du jazz, où il a entre autres côtoyé et fait émerger John Coltrane et Bill Evans.

Sextet composé de musiciens prometteurs de la nouvelle génération et d’un trio historique de Strasbourg !

Ludovic Pfaff Trompette

Matthieu Genelot Saxophone Alto

Bastien Griat Saxophone Ténor

Erwin Siffer Piano

Jérôme Fohrer Contrebasse

Francesco Rees BatterieTout public

10 .

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the site?s reopening weekend and the 100th anniversary of Miles Davis? birth, 6 Miles will be covering tracks from the trumpeter?s iconic album Kind Of Blue. The group will also cover other Miles compositions from this emblematic period of jazz, when he rubbed shoulders with John Coltrane and Bill Evans, among others.

Sextet made up of promising musicians from the new generation and a historic Strasbourg trio!

Ludovic Pfaff ? Trumpet

Matthieu Genelot ? Alto saxophone

Bastien Griat Saxophone ? Tenor

Erwin Siffer ? Piano

Jérôme Fohrer ? Double bass

Francesco Rees ? Drums

L’événement Hommage à miles Davis par 6 miles Meisenthal a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DU PAYS DE BITCHE