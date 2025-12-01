Hommage à Mozart Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Hommage à Mozart

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 20h30. Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-12-10 20:30:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Cultures aux Plurielles présente les soirées Prestige Classique

WOLFGANG AMADEUS QUARTET est issu de l’Orchestre philharmonique slovaque de Bratislava.

Wolfgang Amadeus Quartet est issu de l’Orchestre philharmonique slovaque de Bratislava. L’ensemble slovaque, dédié exclusivement aux œuvres de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, fait vibrer la musique du génie autrichien dans l’écrin authentique des cathédrales, des églises et des lieux culturels d’exception.

Le Wolfgang Amadeus Quatuor s’attache à faire revivre les quatuors à cordes de Mozart dans les lieux pour lesquels ils furent souvent conçus des églises où l’acoustique sublime et l’atmosphère sacrée amplifient la profondeur spirituelle de ses compositions.

Par amour pour ce compositeur d’exception, le quatuor invite son public à un voyage musical dans des lieux empreints d’histoire, où la musique de Mozart, véritable prière, résonne avec une intensité inégalée.



POUR RÉSERVER, IMPRIMER OU TÉLÉCHARGER sur notre site https://urlz.fr/uKWU

Point de location habituel Francebillet, FNAC, Carrefour, Ticketmaster, Cultura, Auchan…

35 € tout public, 30 € étudiants, chômeurs, adhérents, 25 € collectivité .

Place Saint Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Cultures aux Plurielles presents Prestige Classique evenings

WOLFGANG AMADEUS QUARTET is a member of the Slovak Philharmonic Orchestra in Bratislava.

German :

Cultures aux Plurielles präsentiert die Abende Prestige Classique

WOLFGANG AMADEUS QUARTET ist aus der Slowakischen Philharmonie in Bratislava hervorgegangen.

Italiano :

Cultures aux Plurielles presenta le serate Prestige Classique

Il WOLFGANG AMADEUS QUARTET è membro dell’Orchestra Filarmonica Slovacca di Bratislava.

Espanol :

Cultures aux Plurielles presenta las veladas Prestige Classique

El CUARTETO WOLFGANG AMADEUS es miembro de la Orquesta Filarmónica Eslovaca de Bratislava.

L’événement Hommage à Mozart Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence