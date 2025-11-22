Hommage à Nougaro Saint-Pourçain-sur-Sioule

Hommage à Nougaro

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez vibrer au Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule avec le concert Il était une fois… Nougaro par Jean-Christophe Gamet, François Collas et Brice Durand ! Un événement musical au profit de la Chapelle de Bréailles.

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 31 94 35

English :

Come and thrill to the Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule with the concert Il était une fois… Nougaro by Jean-Christophe Gamet, François Collas and Brice Durand! A musical event in aid of the Chapelle de Bréailles.

German :

Vibrieren Sie im Theater von Saint-Pourçain-sur-Sioule mit dem Konzert Il était une fois… Nougaro von Jean-Christophe Gamet, François Collas und Brice Durand! Ein musikalisches Ereignis zugunsten der Kapelle von Bréailles.

Italiano :

Venite a emozionarvi al Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule con il concerto Il était une fois… Nougaro di Jean-Christophe Gamet, François Collas e Brice Durand! Un evento musicale a favore della Chapelle de Bréailles.

Espanol :

Venga a emocionarse al Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule con el concierto Il était une fois… Nougaro de Jean-Christophe Gamet, François Collas y Brice Durand Un acontecimiento musical en beneficio de la Chapelle de Bréailles.

