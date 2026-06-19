Hommage à Otis Redding & Sam Cooke – Matthieu Boré Quartet ⎥ Fête de la musique Sunset Sunside Paris dimanche 21 juin 2026.

Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec le Quartet de Matthieu Boré autour d’hommages pour célébrer la carrière de grands artistes.

Le programme de la soirée :

17h : Hommage aux Beatles

19h : Hommage à Otis Redding & Sam Cooke

21h : Hommage à Elvis Presley

A savoir :

L’entrée est libre mais une consommation

est obligatoire

(première consommation majorée 5e).

Pas de majoration pour la deuxième consommation.

Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec le Quartet de Matthieu Boré autour d’hommages pour célébrer la carrière de grands artistes.

Le dimanche 21 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00

Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris

https://www.sunset-sunside.com/ +33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/



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