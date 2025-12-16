Hommage à Paulette Sarcey Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Paulette Sarcey (1924-2020), née Paula Szlifke à Paris, grandit à Belleville et s’engage dès 16 ans dans la Résistance au sein des Jeunesses communistes et de la MOI, dans les quartiers populaires du nord‑est de Paris et de sa proche banlieue. Arrêtée en 1943, elle est déportée à Auschwitz‑Birkenau, survit à une marche de la mort, avant d’être libérée en mai 1945. De retour à Paris, Paulette Sarcey consacre sa vie à témoigner et à transmettre l’histoire de la Shoah. Cet hommage s’appuiera sur l’expertise de nos invités, des photos et des images de son interview pour retracer son parcours, et évoquer sa force et sa détermination.

En présence de Tangui Perron, historien, et Karen Taieb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Le dimanche 08 mars 2026

de 16h00 à 17h15

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472