Hommage à Pierre Boulez, Université Évry Paris-Saclay – Bibliothèque Universitaire – Salle des lumières, Évry

Hommage à Pierre Boulez Mercredi 25 mars, 14h00 Université Évry Paris-Saclay – Bibliothèque Universitaire – Salle des lumières Essonne

Compositeur, chef d’orchestre, penseur de la modernité musicale et fondateur de l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique), il a profondément marqué la création du XXᵉ siècle en articulant écriture musicale, recherche technologique et réflexion théorique.

Cette programmation invite à redécouvrir son œuvre et son parcours à travers une projection, une rencontre et une exposition.

Projection et rencontre

Le mercredi 25 mars de 14h à 17h, projection du film Notations (55 min), en présence de sa réalisatrice Marion Kalter. Construit à partir de quatre heures d’entretiens réalisés en 2005 à l’IRCAM par le journaliste Claude Glayman, le film donne à entendre la voix de Boulez dans un montage dense et rythmé. Loin du portrait biographique classique, Notations tisse un réseau de souvenirs, de réflexions et de regards sur une vie consacrée à la musique, aux rencontres artistiques et aux engagements intellectuels.

La projection sera suivie d’un échange avec Marion Kalter, animé par Clara Bouveresse, maîtresse de conférences en études anglophones et en présence de Pierre Couprie, professeur des universités en musicologie et directeur de l’UFR Langues, Arts et Musique tous les deux enseignent à l’Université Évry Paris-Saclay.

Exposition et ressources à la BU

En prolongement de cette rencontre et jusqu’au 12 avril 2026, la Bibliothèque Universitaire propose une exposition de photographies en noir et blanc de Pierre Boulez en salle de lecture, ainsi qu’une sélection d’ouvrages issus des collections Musique, de documentaires et de ressources en ligne consacrés à son œuvre. Une bibliographie sélective permettra d’approfondir la découverte.

Un temps fort pour (re)découvrir l’un des grands musiciens du XXᵉ siècle et explorer l’héritage artistique et intellectuel qu’il laisse aux générations contemporaines.

Université Évry Paris-Saclay – Bibliothèque Universitaire – Salle des lumières 2 Rue André Lalande, 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

À l’occasion du centenaire de la naissance de Pierre Boulez (1925-2016), la Bibliothèque universitaire rend hommage à cette figure majeure de la musique contemporaine.