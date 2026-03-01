Hommage à Pierre Charbonnier et Yves Grudé Maison Rigolote Laval

Hommage à Pierre Charbonnier et Yves Grudé

Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21

Membres disparus de l’Association aaa53, une exposition de leurs oeuvres leur est consacrée à la Maison Rigolote.

Hommage à Pierre Charbonnier et Yves Grude.

Pierre Charbonnier et Yves Grudé ont été membres de l’association AAA53 (Association pour la promotion de l’Art d’Aujourd’hui en Mayenne) pendant de nombreuses années. Tous les deux nous ont quitté l’année dernière (2025). Ils ont participé à des expositions de groupe en France, en Allemagne, en Espagne et en Pologne avec nos jumelages artistiques de l’association. Vous êtes invités à découvrir quelques œuvres sélectionnées par la famille et les proches amis de ces artistes. .

Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

English :

Missing members of the Association aaa53, an exhibition of their works is dedicated to them at the Maison Rigolote.

L’événement Hommage à Pierre Charbonnier et Yves Grudé Laval a été mis à jour le 2026-03-02 par LAVAL TOURISME