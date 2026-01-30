Hommage à Pierre Charbonnier et Yves Grudé

58 ter rue du Hameau, Laval, Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

L’association AAA53 rend hommage à 2 artistes qui ont fait partie de l’équipe des 3A.

RDV à la Maison Rigolote du 7 au 22 mars 2026 pour découvrir ou re-découvrir leurs oeuvres.

Le vernissage est prévu le samedi 7 mars à 18h.

L’association organise une exposition en hommage à 2 artistes qui ont fait partie de l’équipe des 3A.

Pierre CHARBONNIER et Yves GRUDÉ ont été membres de l’association AAA53 (Association pour la promotion de l’Art d’Aujourd’hui en Mayenne) pendant de nombreuses années. Tous les deux nous ont quitté l’année dernière (2025). Ils ont participé à des expositions de groupe en France, en Allemagne, en Espagne et en Pologne avec nos jumelages artistiques de l’association.

Vous êtes invités à découvrir quelques œuvres sélectionnées par la famille et les proches ami-es de ces artistes.

Cette exposition débutera le samedi 7 mars à partir de 14h à la Maison Rigolote, sera suivi d’un vernissage à 18h avec qq mots cités par les proches …

L’exposition sera ouverte les samedi et dimanche du 7 au 22 mars 2026 de 14h à 18h.

Le vernissage le samedi 7 mars à 18h.

à la Maison Rigolote,

58ter rue du Hameau

53000 LAVAL .

+33 6 95 00 79 41 contact@aaa53.fr

English :

The AAA53 association pays tribute to 2 artists who were part of the 3A team.

Come to the Maison Rigolote from March 7 to 22, 2026 to discover or rediscover their works.

The vernissage is scheduled for Saturday March 7 at 6pm.

