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Hommage à Ray Charles – Big Dez ⎥Fête de la musique Sunset Sunside Paris

Hommage à Ray Charles – Big Dez ⎥Fête de la musique Sunset Sunside Paris

Hommage à Ray Charles – Big Dez ⎥Fête de la musique Sunset Sunside Paris lundi 22 juin 2026.

Lieu : Sunset Sunside

Adresse : 60 Rue des Lombards

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif : <p>L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire (première consommation majorée 5e).</p><p>Pas de majoration pour la deuxième consommation. Consommations à partir de 5 euros.</p>

Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec Big Dez autour d’hommages pour célébrer la carrière de légendes du blues.

Le programme de la soirée :

18h : Hommage à BB King
20h : Hommage à Eric Clapton
22h : Hommage à Ray Charles

A savoir :
L’entrée est libre mais une consommation

est obligatoire

(première consommation majorée 5e).

Pas de majoration pour la deuxième consommation.

Consommations à partir de 5 euros

Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec Big Dez autour d’hommages pour célébrer la carrière de légendes du blues.
Le dimanche 21 juin 2026
de 22h00 à 23h00
gratuit sous condition

L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire (première consommation majorée 5e).

Pas de majoration pour la deuxième consommation. Consommations à partir de 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T01:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T22:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00

Sunset Sunside 60 Rue des Lombards  75001 Paris
https://www.sunset-sunside.com/concert/hommage-a-ray-charles-big-dez/ +33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/


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