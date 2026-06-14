Hommage à Ray Charles – Big Dez ⎥Fête de la musique Sunset Sunside Paris
Hommage à Ray Charles – Big Dez ⎥Fête de la musique Sunset Sunside Paris lundi 22 juin 2026.
Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec Big Dez autour d’hommages pour célébrer la carrière de légendes du blues.
Le programme de la soirée :
18h : Hommage à BB King
20h : Hommage à Eric Clapton
22h : Hommage à Ray Charles
A savoir :
L’entrée est libre mais une consommation
est obligatoire
(première consommation majorée 5e).
Pas de majoration pour la deuxième consommation.
Consommations à partir de 5 euros
Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec Big Dez autour d’hommages pour célébrer la carrière de légendes du blues.
Le dimanche 21 juin 2026
de 22h00 à 23h00
gratuit sous condition
L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire (première consommation majorée 5e).
Pas de majoration pour la deuxième consommation. Consommations à partir de 5 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T01:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T22:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00
Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris
https://www.sunset-sunside.com/concert/hommage-a-ray-charles-big-dez/ +33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/
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