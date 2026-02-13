Hommage à Rob Reiner Princess Bride, Le Sémaphore, Nîmes

Hommage à Rob Reiner Princess Bride Lundi 23 février, 16h00 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T16:00:00+01:00 – 2026-02-23T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-23T16:00:00+01:00 – 2026-02-23T19:00:00+01:00

séance présentée par Marion Lambert,guide-conférencière et médiatrice culturelle au Musée de La Romanité

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie

Séance unique Le Sémaphore Hommage à Rob Reiner Princess Bride