Hommage à Robert Badinter Mucem Marseille 2e Arrondissement

Lundi 13 octobre 2025 à partir de 19h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Mucem accueillle régulièrement des conférences, débats et rencontres sur des sujets de société.

Le saviez-vous ?

Dans les collections du Mucem figure la dernière guillotine à avoir été utilisée c’était en 1977, à Marseille.





L’abolition de la peine de mort a été prononcée quelques années plus tard, en 1981, grâce à l’action de Robert Badinter, alors ministre de la Justice.



A l’occasion de sa panthéonisation prévue le 9 octobre 2025, une soirée hommage lui est consacrée en collaboration avec l’INA Méditerranée, à travers un débat questionnant notre façon de penser le monde à l’époque et ses résonances dans notre société contemporaine. Une soirée passionnante, ouverte à tous.







Modération Thomas Snegaroff.

En collaboration avec l’INA Méditerranée. .

