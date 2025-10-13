Hommage à Robert Badinter Mucem Marseille 2e Arrondissement
Hommage à Robert Badinter Mucem Marseille 2e Arrondissement lundi 13 octobre 2025.
Hommage à Robert Badinter
Lundi 13 octobre 2025 à partir de 19h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Le Mucem accueillle régulièrement des conférences, débats et rencontres sur des sujets de société.
Dans les collections du Mucem figure la dernière guillotine à avoir été utilisée c’était en 1977, à Marseille.
L’abolition de la peine de mort a été prononcée quelques années plus tard, en 1981, grâce à l’action de Robert Badinter, alors ministre de la Justice.
A l’occasion de sa panthéonisation prévue le 9 octobre 2025, une soirée hommage lui est consacrée en collaboration avec l’INA Méditerranée, à travers un débat questionnant notre façon de penser le monde à l’époque et ses résonances dans notre société contemporaine. Une soirée passionnante, ouverte à tous.
Modération Thomas Snegaroff.
En collaboration avec l’INA Méditerranée. .
Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Mucem regularly hosts conferences, debates and meetings on social issues.
German :
Im Mucem finden regelmäßig Konferenzen, Debatten und Treffen zu gesellschaftlichen Themen statt.
Italiano :
Il Mucem ospita regolarmente conferenze, dibattiti e incontri su temi sociali.
Espanol :
El Mucem acoge regularmente conferencias, debates y reuniones sobre temas sociales.
