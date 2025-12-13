Hommage à Ruth Selinger Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

En écho à l’exposition consacrée à Shelomo Selinger.

Soutien indéfectible, elle a joué un rôle déterminant dans la préservation, la valorisation et la transmission de l’œuvre de son mari, profondément marquée par la mémoire, la résilience et la force de vie.

Dans le cadre de cet hommage, son parcours sera retracé et plusieurs tapisseries inédites qu’elle a réalisées seront présentées, en écho à l’œuvre deShelomo Selinger. Seront également exposées quelques œuvres issues de l’exposition Bleu / Nuit. L’art après les camps, actuellement consacrée à l’artiste, commentées par son commissaire.

En présence de la famille et de Paul Bernard‑Nouraud, commissaire de l’exposition.

Le Mémorial de la Shoah de Drancy rend hommage à Ruth Selinger, disparue le 14 septembre dernier, compagne de route et de création de l’artiste Shelomo Selinger.

Le dimanche 11 janvier 2026

de 16h15 à 17h30

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

