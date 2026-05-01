Saint-Rivoal

Hommage à Sébastiao Salgado et Atelier Entre photos et cinéma avec Claire Childéric à Saint Rivoal.

Saint-Rivoal Saint-Rivoal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

CETTE SEMAINE

à La Baraque-Méharées

(Saint Rivoal, à côté de la salle des fêtes)

ven 29 mai

*dès 19H

HOMMAGE à SEBASTIÃO SALGADO

en collaboration avec Au P’tit Seize

REVELANDO SEBASTIÃO SALGADO un film de Betse de Paula (2013, 75 min)

À la découverte de Sebastião Salgado est le premier documentaire brésilien consacré à l’un des photographes contemporains les plus importants et respectés. Ce documentaire explore l’univers et la personnalité du photographe Sebastião Salgado, qui a travaillé successivement pour les agences Sygma, Gamma et Magnum Photos jusqu’en 1994, date à laquelle, avec son épouse Lélia Wanick Salgado, il a fondé l’agence photographique Amazonas Imagens . En 1998 il fonde avec elle l’Instituto Terra, une expérience évolutive dont le but initial est de replanter les arbres de la vallée du Rio Doce au Brésil. Trois millions d’arbres sont plantés, 2 000 sources d’eau récupérées et le retour de la biodiversité.

*REPAS PARTAGÉ

*20H30 THE SPECTRE OF HOPE un film de Paul Carlin (2000, 52 min)

Au cours des trente dernières années, le travail du photographe brésilien Sebastião Salgado a été couronné de succès, récompensé par tous les prix majeurs. Ses photographies ont profondément marqué le monde et notre perception de celui-ci, révélant avec force et impact les réalités de la famine et de la pauvreté. John Berger est l’un des plus grands critiques d’art et de photographie au monde. Dans The Spectre of Hope , Sebastião Salgado et John Berger analysent sa série Migrations . Fruit de six années de travail et couvrant 43 pays (Afrique, Asie, Europe de l’Est et Amérique latine), Migrations présente des photographies de personnes chassées de leurs foyers et de leurs traditions pour se réfugier dans les villes et leurs marges de la société bidonvilles, rues et camps de réfugiés. Assis à la table de la cuisine de la maison de Berger à Quincy, un village des Alpes suisses, leur conversation intime, ponctuée de photographies de Migrations , mêle une discussion sur l’œuvre de Salgado à une critique de la mondialisation et à une vaste enquête sur le pouvoir de l’image.

-sam 6 et dim 7 JUIN

ATELIER ENTRE PHOTO ET CINÉMA AVEC CLAIRE CHILDÉRIC

L’ATELIER Donner à voir, raconter, donner à imaginer avec des photographies, dans une suite d’images qui serait comme une variation poétique. Élaborer une petite série photographique et ainsi approcher au sein de l’atelier, à travers la diversité des regards, le point de vue singulier de chacun.

Claire Childéric est une amoureuse de la lumière. Elle est cadreuse et/ou directrice de la photographie de documentaires et fictions. Elle réalise également des films documentaires. Claire est aussi éclairagiste pour le spectacle vivant et intervenante cinéma en Lycée, à l’Université Paris 8 et à la Cinémathèque Française.

-sam 6 juin 20H30 Deux film de Claire Childéric

AKILA VERS L’ALGÉRIE (1999, 37 min)

Akila est peintre en banlieue parisienne. Elle gagne sa vie comme institutrice. Le film prend naissance le jour où Akila me dit qu’elle est invitée à exposer sa peinture au palais de la culture d’Alger. C’est la première fois qu’Akila s’apprête à retourner en Algérie depuis qu’elle a quitté ce pays à l’âge de six ans avec ses parents. Durant l’année 1997, le film se construit avec les gestes, les couleurs, les paroles d’Akila avant son départ et à son retour.

EN IRAN (2002, 20 min)

Un voyage en Iran pour une rencontre entre la matière des visages et celle des voix, le mouvement des corps et celui des lumières. Se confronter à l’inconnu du voyage, avec la poésie pour guide demander au hasard des rencontres et à des personnes de toutes conditions de dire un poème qu’ils aiment. .

Saint-Rivoal Saint-Rivoal 29190 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Hommage à Sébastiao Salgado et Atelier Entre photos et cinéma avec Claire Childéric à Saint Rivoal. Saint-Rivoal a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ