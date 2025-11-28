HOMMAGE À SERGE REGGIANI Le Barcarès

HOMMAGE À SERGE REGGIANI

14 Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Ce concert hommage met à l’honneur l’univers poétique et profond de Serge Reggiani. Les artistes revisitent ses chansons emblématiques avec sensibilité et modernité, offrant un moment musical riche en émotions. Le public redécouvrira la force de ses textes et la beauté de son répertoire à travers une interprétation sincère et respectueuse.

14 Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

This tribute concert pays tribute to the deep, poetic universe of Serge Reggiani. The artists revisit his emblematic songs with sensitivity and modernity, offering a musical moment rich in emotion. Audiences will rediscover the power of his lyrics and the beauty of his repertoire through a sincere and respectful interpretation.

German :

Dieses Tribute-Konzert ist eine Hommage an die poetische und tiefgründige Welt von Serge Reggiani. Die Künstler interpretieren seine symbolträchtigen Lieder mit Sensibilität und Modernität neu und bieten einen musikalischen Moment voller Emotionen. Das Publikum wird die Kraft seiner Texte und die Schönheit seines Repertoires durch eine aufrichtige und respektvolle Interpretation wiederentdecken.

Italiano :

Questo concerto tributo celebra il mondo profondo e poetico di Serge Reggiani. Gli artisti rivisitano le sue canzoni iconiche con sensibilità e modernità, offrendo un momento musicale ricco di emozioni. Il pubblico riscoprirà la potenza dei suoi testi e la bellezza del suo repertorio attraverso un’esecuzione sincera e rispettosa.

Espanol :

Este concierto homenaje celebra el mundo profundo y poético de Serge Reggiani. Los artistas revisitan sus canciones emblemáticas con sensibilidad y modernidad, ofreciendo un momento musical rico en emoción. El público redescubrirá el poder de sus letras y la belleza de su repertorio a través de una interpretación sincera y respetuosa.

