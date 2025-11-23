HOMMAGE A SERGE REGGIANI Sète

HOMMAGE A SERGE REGGIANI

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Tom Torel rend un vibrant hommage à l’immense Serge Reggiani, figure incontournable de la chanson française… et fils d’immigré italien, comme Yves Montand !

Tom Torel rend un vibrant hommage à l'immense Serge Reggiani, figure incontournable de la chanson française… et fils d'immigré italien, comme Yves Montand !Dans ce spectacle sobre et émouvant, accompagné par deux musiciens complices (Marc Hévéa au piano et Jean-Philippe Cazenove à la contrebasse) Tom Torel fait revivre les grands textes et les mélodies qui ont marqué des générations Boris Vian, Dabadie, Prévert, Moustaki, Legrand…Sans artifices, avec une sincérité bouleversante, une interprétation habitée et une envie partagée faire résonner encore et toujours la poésie, l'intensité et l'humanité de Reggiani.Un moment de grâce, entre mémoire et émotion. Une échappée chez… le Merveilleux Reggiani!

Tom Torel pays a vibrant tribute to the great Serge Reggiani, a key figure in French chanson? and the son of an Italian immigrant, like Yves Montand!

Tom Torel würdigt den großen Serge Reggiani, eine unumgängliche Figur des französischen Chansons und Sohn italienischer Einwanderer wie Yves Montand

Tom Torel rende un vibrante omaggio al grande Serge Reggiani, figura chiave della chanson francese e figlio di un immigrato italiano, come Yves Montand!

Tom Torel rinde un vibrante homenaje al gran Serge Reggiani, figura clave de la chanson francesa… ¡e hijo de un inmigrante italiano, como Yves Montand!

