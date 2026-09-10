Hommage à Sim Copans Souillac
samedi 3 octobre 2026 · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Hommage à Sim Copans
10 Rue de la Halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
La ville de Souillac et Cauvaldor rendent hommage à Sim Copans (1912-2000), universitaire, homme de radio et grand passeur des cultures américaines et du jazz en France
La ville de Souillac et Cauvaldor rendent hommage à Sim Copans (1912-2000), universitaire, homme de radio et grand passeur des cultures américaines et du jazz en France. Il fut l’un des fondateurs du festival Souillac en jazz.
À l’occasion des dix ans du festival Résurgence, une plaque commémorative en sa mémoire sera installée à la bibliothèque de Souillac, rue de la Halle.
La cérémonie sera accompagnée, en fin de matinée, de témoignages de ses proches et d’un mini-concert de jazz.
Sim Copans a légué ses archives à la ville de Souillac. Ce fonds patrimonial est à découvrir au troisième étage de la bibliothèque.
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10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie bibliothequemunicipale@souillac.fr
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English :
The town of Souillac and Cauvaldor pay tribute to %E0 Sim Copans (1912–2000), an academic, radio personality, and a leading figure in introducing American culture and jazz to France
L’événement Hommage à Sim Copans Souillac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée de la Dordogne
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