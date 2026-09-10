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Hommage à Sim Copans Souillac

samedi 3 octobre 2026 · Souillac

Hommage à Sim Copans Souillac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
10 Rue de la Halle
Ville
46200 Souillac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Souillac

Hommage à Sim Copans

10 Rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

La ville de Souillac et Cauvaldor rendent hommage à Sim Copans (1912-2000), universitaire, homme de radio et grand passeur des cultures américaines et du jazz en France

La ville de Souillac et Cauvaldor rendent hommage à Sim Copans (1912-2000), universitaire, homme de radio et grand passeur des cultures américaines et du jazz en France. Il fut l’un des fondateurs du festival Souillac en jazz.

 À l’occasion des dix ans du festival Résurgence, une plaque commémorative en sa mémoire sera installée à la bibliothèque de Souillac, rue de la Halle.

La cérémonie sera accompagnée, en fin de matinée, de témoignages de ses proches et d’un mini-concert de jazz.

Sim Copans a légué ses archives à la ville de Souillac. Ce fonds patrimonial est à découvrir au troisième étage de la bibliothèque.

 

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10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie   bibliothequemunicipale@souillac.fr

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English :

The town of Souillac and Cauvaldor pay tribute to %E0 Sim Copans (1912–2000), an academic, radio personality, and a leading figure in introducing American culture and jazz to France

L’événement Hommage à Sim Copans Souillac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée de la Dordogne

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