Informations pratiques

Souillac

Hommage à Sim Copans

10 Rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La ville de Souillac et Cauvaldor rendent hommage à Sim Copans (1912-2000), universitaire, homme de radio et grand passeur des cultures américaines et du jazz en France

La ville de Souillac et Cauvaldor rendent hommage à Sim Copans (1912-2000), universitaire, homme de radio et grand passeur des cultures américaines et du jazz en France. Il fut l’un des fondateurs du festival Souillac en jazz.

À l’occasion des dix ans du festival Résurgence, une plaque commémorative en sa mémoire sera installée à la bibliothèque de Souillac, rue de la Halle.

La cérémonie sera accompagnée, en fin de matinée, de témoignages de ses proches et d’un mini-concert de jazz.

Sim Copans a légué ses archives à la ville de Souillac. Ce fonds patrimonial est à découvrir au troisième étage de la bibliothèque.

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10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie bibliothequemunicipale@souillac.fr

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English :

The town of Souillac and Cauvaldor pay tribute to %E0 Sim Copans (1912–2000), an academic, radio personality, and a leading figure in introducing American culture and jazz to France

L’événement Hommage à Sim Copans Souillac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Vallée de la Dordogne