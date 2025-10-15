Hommage à Tchaïkovsky Place de la Mairie Bouchet

Place de la Mairie Abbaye de Bouchet Bouchet Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-15 20:00:00

2025-10-15

Piotr Ilitch Tchaïkovski, grand représentant de la musique romantique russe, sera la star de cette soirée ! Réveillez votre âme d’enfant en redécouvrant le célèbre ballet Casse-Noisette dans une version inédite conçue par le Page Blanche Quartet.

Place de la Mairie Abbaye de Bouchet Bouchet 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35

English :

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, the great exponent of Russian Romantic music, will be the star of the evening! Reawaken your childlike spirit by rediscovering the famous ballet The Nutcracker in an original version created by the Page Blanche Quartet.

German :

Pjotr Iljitsch Tschaikowski, der große Vertreter der russischen romantischen Musik, ist der Star dieses Abends! Wecken Sie Ihre Kinderseele und entdecken Sie das berühmte Ballett Der Nussknacker in einer neuen Version, die vom Page Blanche Quartett konzipiert wurde.

Italiano :

Pyotr Ilyich Tchaikovsky, il grande esponente della musica romantica russa, sarà il protagonista della serata! Risvegliate il vostro spirito infantile riscoprendo il famoso balletto Lo Schiaccianoci in una versione inedita creata dal Quartetto Page Blanche.

Espanol :

Piotr Ilich Chaikovski, el gran exponente de la música romántica rusa, ¡será la estrella de la velada! Despierte su espíritu infantil redescubriendo el famoso ballet El Cascanueces en una versión inédita creada por el Cuarteto Page Blanche.

