Rue de la Résistance L'église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Au vu du succès rencontré en 2023-2024, le Festival Page Blanche est heureux de vous présenter sa 3e édition ! Il s’adresse à tous, familiers des concerts classiques ou non et propose à un très large public l’occasion d’entendre des artistes d’exception.

English :

Following its success in 2023-2024, the Page Blanche Festival is delighted to present its 3rd edition! It’s aimed at everyone, classical concertgoers or not, and offers a very wide audience the chance to hear exceptional artists.

German :

Angesichts des Erfolgs in den Jahren 2023-2024 freut sich das Festival Page Blanche, Ihnen seine dritte Ausgabe präsentieren zu können! Es richtet sich an alle, die mit klassischen Konzerten vertraut sind oder nicht, und bietet einem sehr breiten Publikum die Gelegenheit, außergewöhnliche Künstler zu hören.

Italiano :

Dopo il successo del Festival 2023-2024, siamo lieti di presentare la terza edizione del Festival Page Blanche! È aperto a tutti, che abbiano o meno familiarità con i concerti classici, e offre a un pubblico molto ampio la possibilità di ascoltare artisti eccezionali.

Espanol :

Tras el éxito del Festival 2023-2024, ¡estamos encantados de presentar la 3ª edición del Festival Page Blanche! Está abierto a todos, estén o no familiarizados con los conciertos de música clásica, y ofrece a un público muy amplio la oportunidad de escuchar a artistas excepcionales.

