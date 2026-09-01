HOMMAGE A TONY GATLIF CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud
samedi 19 septembre 2026 · CAFÉ DU BURGAUD · Le Burgaud
Informations pratiques
Le Burgaud
HOMMAGE A TONY GATLIF
CAFÉ DU BURGAUD 23 place de la halle Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Projection- soirée hommage à Tony Gatlif.
Venez partager cette soirée autour de l’oeuvre de Tony Gatlif au café en toute convivialité. Projection à partir de 21 h, possibilité de dîner avant le spectacle, réservations au 06.49.82.98.49. 0 .
CAFÉ DU BURGAUD 23 place de la halle Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie progcafeduburgaud@gmail.com
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English :
Film Screening—An Evening in Honor of Tony Gatlif.
L’événement HOMMAGE A TONY GATLIF Le Burgaud a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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