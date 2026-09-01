HOMMAGE A TONY GATLIF CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud

Informations pratiques

Le Burgaud

HOMMAGE A TONY GATLIF

CAFÉ DU BURGAUD 23 place de la halle Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Projection- soirée hommage à Tony Gatlif.

Venez partager cette soirée autour de l’oeuvre de Tony Gatlif au café en toute convivialité. Projection à partir de 21 h, possibilité de dîner avant le spectacle, réservations au 06.49.82.98.49. 0 .

CAFÉ DU BURGAUD 23 place de la halle Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie progcafeduburgaud@gmail.com

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English :

Film Screening—An Evening in Honor of Tony Gatlif.

L’événement HOMMAGE A TONY GATLIF Le Burgaud a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE