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AGENDA · Le Burgaud

HOMMAGE A TONY GATLIF CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud

samedi 19 septembre 2026 · CAFÉ DU BURGAUD · Le Burgaud

HOMMAGE A TONY GATLIF CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
CAFÉ DU BURGAUD
Adresse
23 place de la halle
Ville
31330 Le Burgaud
Département
Haute-Garonne
Tarif
0 0 0 Tarif de base - plein tarif

Le Burgaud

HOMMAGE A TONY GATLIF

CAFÉ DU BURGAUD 23 place de la halle Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Projection- soirée hommage à Tony Gatlif.
Venez partager cette soirée autour de l’oeuvre de Tony Gatlif au café en toute convivialité. Projection à partir de 21 h, possibilité de dîner avant le spectacle, réservations au 06.49.82.98.49. 0  .

CAFÉ DU BURGAUD 23 place de la halle Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie   progcafeduburgaud@gmail.com

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English :

Film Screening—An Evening in Honor of Tony Gatlif.

L’événement HOMMAGE A TONY GATLIF Le Burgaud a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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