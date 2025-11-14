HOMMAGE À WEATHER REPORT – ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie

HOMMAGE À WEATHER REPORT Début : 2025-11-14 à 20:45. Tarif : – euros.

SPL CENTRE EVENEMENT ET CULTUREL PRÉSENTE : KURT ELLING – THE YELLOW JACKETSKurt Elling & Yellowjackets Celebrate Weather Report est une collaboration palpitante entre deux géants du jazz, mêlant la musique iconique de Weather Report avec des réinterprétations audacieuses et une créativité originale.Le vocaliste lauréat d’un Grammy Award, Kurt Elling, connu pour son baryton captivant et sa brillance improvisationnelle, s’associe aux Yellowjackets, légendes du jazz fusion qui redéfinissent le genre depuis plus de quatre décennies.Cette performance dynamique rend hommage à l’héritage révolutionnaire de Weather Report tout en fusionnant des classiques réimaginés avec de nouvelles explorations, portées par l’esprit innovant d’Elling et des Yellowjackets.

ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens 15, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92