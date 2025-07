Hommage à Yves Paganelli | Landos Landos

Salle culturelle Landos Haute-Loire

Mardi 2025-07-29

2025-07-29

Après-midi hommage à Yves Paganelli.

Yves avait participé à plusieurs rencontres d’auteurs sur le plateau et son œuvre et ses engagements seront mis à l’honneur à travers des lectures, des musiques, des vidéos.

Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 29 41

English :

Afternoon tribute to Yves Paganelli.

Yves had taken part in several writers’ meetings on the plateau, and his work and commitments will be honored through readings, music and videos.

German :

Nachmittag zu Ehren von Yves Paganelli.

Yves hatte an mehreren Autorentreffen auf der Bühne teilgenommen. Sein Werk und sein Engagement werden durch Lesungen, Musik und Videos geehrt.

Italiano :

Pomeriggio in omaggio a Yves Paganelli.

Yves aveva partecipato a diversi incontri di scrittori sul palcoscenico, e il suo lavoro e il suo impegno saranno onorati attraverso letture, musica e video.

Espanol :

Tarde de homenaje a Yves Paganelli.

Yves participó en varios encuentros de escritores sobre el escenario, y su obra y sus compromisos serán homenajeados a través de lecturas, música y vídeos.

