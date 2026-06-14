Hommage aux Beatles – Matthieu Boré Quartet ⎥Fête de la musique Sunset Sunside Paris
Hommage aux Beatles – Matthieu Boré Quartet ⎥Fête de la musique Sunset Sunside Paris lundi 22 juin 2026.
Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec le Quartet de Matthieu Boré autour d’hommages pour célébrer la carrière de grands artistes.
Le programme de la soirée :
17h : Hommage aux Beatles
19h : Hommage à Otis Redding & Sam Cooke
21h : Hommage à Elvis Presley
À savoir :
L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire
(première consommation majorée 5 euros).
Pas de majoration pour la deuxième consommation.
Consommations à partir de 5 euros
Pour la fête de la musique, nous vous proposons un rendez-vous musical avec le Quartet de Matthieu Boré autour d’hommages pour célébrer la carrière de grands artistes.
Le dimanche 21 juin 2026
de 21h00 à 22h00
Le dimanche 21 juin 2026
de 19h00 à 20h00
Le dimanche 21 juin 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit sous condition
L’entrée est libre mais une consommation est obligatoire (première consommation majorée 5 euros).
Pas de majoration pour la deuxième consommation. Consommations à partir de 5 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00;2026-06-21T21:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00
Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris
https://www.sunset-sunside.com/concert/hommage-aux-beatles-matthieu-bore-quartet/ +33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/
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